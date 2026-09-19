Polis Genel Müdürlüğü Trafik Ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 122 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde trafik kurallarına uymadığı belirlenen 248 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 24 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen sürücülerden 69’u yasal hız sınırını aşmak, 19’u alkollü araç kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanmak, 6’sı muayenesiz araç kullanmak ve 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak suçlarından işlem gördü.

Denetimlerde ayrıca 2 sürücünün ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı, 3 sürücünün emniyet kemeri takmadığı, 5 sürücünün trafik levha ve işaretlerine uymadığı, 1’er sürücünün ise tehlikeli sürüş, trafik ışıklarına uymama, susturucusuz egzoz kullanma ve görüşü engelleyici cam filmi bulundurma suçlarından rapor edildiği belirtildi.

Diğer trafik suçları kapsamında ise 117 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.