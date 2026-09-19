Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, karma oyun kaldırılmasının son dakika değişikliği değil, üç yıl önce başlayan bir süreç olduğunu kaydederek, “Amaç halkın iradesini sandığa daha doğru yansıtmak” dedi.

Partiden verilen bilgiye göre, Savaşan katıldığı bir televizyon programında Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa’nın Cumhurbaşkanı tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne iade edilmesini değerlendirerek, kararın yaşanan süreçle örtüşmediğini söyledi.

Söz konusu yasa önerisinin ilk olarak 9 Mayıs 2023’te, UBP grubunun onayıyla Oğuzhan Hasipoğlu tarafından Meclis’e sunulduğunu hatırlatan Ahmet Savaşan, bunun “son dakika değişikliği” olmadığının altını çizdi.



-“Süreç üç yıl önce başladı”



Yasa önerisinin 2025 yılı başında Meclis’te görüşüldüğünü, siyasi partilerle istişare edildiğini ve Genel Kurul gündemine geldiğini ifade eden Ahmet Savaşan, düzenlemenin yaklaşık üç yıldır Meclis gündeminde bulunduğunu söyledi.



-“CTP sözünü tutmadı”

30 Mayıs 2025 tarihinde CTP’nin konuyla ilgili Meclis’teki tutumuna işaret eden Savaşan Tufan Erhürman’ın o dönemde karma oyun kaldırılmasına CTP’nin karşı olmadığını ifade ederek, yasanın komiteye geri çekilmesini ve eksikliklerin giderilerek yeniden görüşülmesini talep ettiğini savundu.

Bunun üzerine yasanın yeniden komiteye çekildiğini ve komite çalışmalarının ardından tekrar Genel Kurul gündemine geldiğini belirten Savaşan, şöyle devam etti:

“CTP bize, ‘yasayı komiteye geri çekin, gerekli düzeltmeleri yapalım; oylama sırasında yeterli nisabınız olursa biz de Genel Kurul’a girer yasaya olumlu oy veririz’ dedi. UBP yasayı geri çekmesine ve genel kurulda nisap sağlamasına rağmen CTP verdiği sözü tutmadı.”

Tufan Erhürman’ın CTP Genel Başkanı olduğu dönemde karma oy sisteminin siyasal sisteme katkı sağlamadığını ifade ettiğini de söyleyen Ahmet Savaşan, bugün karma oyun devamından yana bir tutum sergilenmesinin büyük bir tutarsızlık olduğunu söyledi.

-“Amaç halkın iradesini sandığa daha doğru yansıtmak”



Karma oyun kaldırılmasına yönelik düzenlemenin temel amacının seçim sistemini sadeleştirmek, geçersiz oyların azaltılmasını sağlamak ve seçmenin iradesinin sandığa daha doğru yansımasına katkı koymak olduğunu ifade eden Savaşan, geçmiş seçimlerde çok sayıda karma oyun geçersiz sayılmasının da bu tartışmayı önemli hale getirdiğini söyledi.



Savaşan, karma oy sisteminin kaldırılmasının yalnızca UBP’nin değil, geçmiş dönemlerde CTP dahil birçok siyasi partinin gündeme getirdiği bir konu olduğunu belirtti.



-“Seçime üç ay kala gündeme gelmiş gibi sunulması doğru değil”



Savaşan, yasanın son yapılan olağanüstü Genel Kurul’da yeniden gündeme gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, sanki seçim sisteminde değişiklik ilk kez gündeme geliyormuş gibi “seçime üç ay kala seçim sisteminde değişiklik yapılmasının demokrasiye zarar vereceği” gerekçesiyle yasayı Meclis’e iade ettiğini eleştirdi.

Savaşan, şöyle devam etti:



“Bu süreçlerin tamamı yaşanırken Sayın Erhürman Meclis’teydi. Yasanın ne zaman sunulduğunu, komitede ne kadar beklediğini ve hangi aşamalardan geçtiğini biliyor. Dolayısıyla bugün bunu yalnızca ‘seçime üç ay kala yapılan bir değişiklik’ olarak değerlendirmek, yaşanan sürecin tamamını göz ardı etmek olur.”



-“Kararın siyasi boyutu tartışılmalıdır”



Cumhurbaşkanı Erhürman’ın kararının, yaşanan süreçle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Savaşan, Erhürman ve CTP’nin geçmişte karma oyun kaldırılması yönünde ortaya koyduğu görüşlerin de tutanaklarda bulunduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı’nın kararının siyasi boyutunun tartışılması gerektiğini belirten Savaşan, Erhürman’ın bu konuda tarafsızlığı konusunda da soru işaretleri yarattığını ifade etti.



-“CTP’nin tutumu samimiyet ve tutarlılık bakımından sorgulanmalı”



“Bu süreç başından bugüne kadar samimiyet ve tutarlılık açısından sorgulanması gereken birçok aşama barındırıyor.” diyen Savaşan, şöyle devam etti:

“Bizim talebimiz, seçim sisteminin daha sade, anlaşılır ve seçmenin iradesini daha doğru yansıtan bir yapıya kavuşturulmasıdır. Bizim tutumumuz açık ve nettir. Bizim talebimiz, seçim sisteminin daha sade, anlaşılır ve seçmenin iradesini daha doğru yansıtan bir yapıya kavuşturulmasıdır. CTP’nin tutumu ise sürecin tümü göz önünde tutularak samimiyet ve tutarlılık bakımından sorgulanmalıdır.”