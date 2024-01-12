Gençlik Dairesi ile Mağusa Gelişim Merkezi MAGEM Maraş işbirliğinde etkinlikler düzenlenecek.

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın yazılı açıklama yaparak, Mağusa'da yer alacak etkinlik programıyla ilgili bilgi verdi ve her hafta tekrarlanacak etkinliklerin MAGEM Maraş merkezinde olacağını kaydetti.

2 Şubat Cuma günü saat 17.00 da Uzm. Klinik Psikolog Zeynep Doğan ile 12-18 yaşa yönelik “Duygular benim arkadaşım”; 6 Şubat Salı günü saat 17.00'de ise ebeveynlere yönelik “12-18 yaşındaki çocuklarımızla iletişim kurmak” konulu etkinlikler yapılacak.

3 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’de 8-11 yaş grubu ile saat 15.15'te ise 12-14 yaş grubu ile Arzu Gezer’le “Eğlenceli Matematik Atölyesi” etkinliği gerçekleştirilecek.

Muharrem Karaşahin’le 12-18 yaşa yönelik “Gençler için Bachata ve Salsa Kursları ise 7 Şubat Çarşamba günü başlayacak.