Gençlik Federasyonu heyeti, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın daveti üzerine, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sekretaryası aracılığıyla düzenlenen “Lenkaran – Türk Dünyası Gençlik Başkenti 2024” kapanış töreni ve 3. Gençlik Gönüllülüğü Eğitim Programı kapsamında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti.

Gençlik Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 11-14 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerde Kuzey Kıbrıs’ı temsil edecek heyette, Gençlik Federasyonu Genel Başkanı ve Devlet Gençlik Çalışmaları Üst Kurulu Başkan Vekili Mustafa Özbilgehan başkanlığında; Gençlik Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Devlet Gençlik Çalışmaları Üst Kurulu Üyesi Nesrin Yüceulaş, Gençlik Federasyonu Dış İlişkiler Sekreteri Doruk Günalp, İskele Gençlik Derneği Başkanı Ali Devecioğlu, Güzelyurt Gençlik Derneği Başkanı Açelya Bulancak ve Gençlik Federasyonu Sağlık Komisyonu Üyesi Didem Gökçebel’in yer aldığı belirtildi.

Heyet, bugün Bakü'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Azerbaycan Temsilciliği 3. Sekreteri Görkem Reis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Lenkaran’a geçti.

Program kapsamında, “Lenkaran – Türk Dünyası Gençlik Başkenti” kapanış töreni, III. Gençlik Gönüllülüğü Eğitim Programı ve Türk Devletleri Teşkilatı Simülasyon Konferansı’nın düzenleneceği de ifade edildi.

-Gençlik Federasyonu Başkanı Özbilgehan konuşma yapacak

Açıklamada ayrıca Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Özbilgehan’ın beş ülkeden temsilcilerin söz alacağı “Gönüllülükte Yeni Dönem: Değerler ve Eğilimler” başlıklı panelde konuşmacı olarak yer alacağı da vurgulandı.

Azerbaycan’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlikte, TDT üyesi devletlerin gençleri arasında gönüllülüğün, liderliğin ve dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlanıyor.