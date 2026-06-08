Girit’te terör suçundan tutuklanan Filistin asıllı 37 yaşındaki şahsın Güney Kıbrıs’ta benzer iddiayla tutuklanan 4 kişiyle bağlantısı olduğu ifade edildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazetelerin, Atina Haber Ajansı'nı kaynak gösterdiği haberde, söz konusu şahsın, Hamas terör örgütü üyesi olduğunu ayrıca terör faaliyetleri konusunda eğitim aldığı yazıldı.

Gazete ilgili makamların verilerine dayanarak 37 yaşındaki şahsın patlayıcı ve operasyonel faaliyet için özel eğitim aldığını belirtti.

Filistin asıllı şahsın, geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs’ta terör suçundan tutuklanan 4 şahısla bağlantısı olduğunu kaydeden gazete bahse konu şahsın ayrıca Hamas üyesi olduğunu kabul ettiğinin görüldüğünü de yazdı.

Habere göre ailesiyle birlikte Gazze’de yaşayan Filistin asıllı şahıs Güney Kıbrıs’ta tutuklanan kişilerden biriyle birlikte Hamas tarafından askere alındı.