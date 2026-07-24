Girne - Alsancak çevre yolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Mete Faruk Borucu (E-43) ağır yaralandı; motosikletin önünü tıkayan salon araç sürücüsü Ali Arda Kızıl (E-19) ise tutuklandı.

Polis açıklamasına göre saat 23.30 sıralarında, Ali Arda Kızıl (E-19) yönetimindeki GJ 440 plakalı salon araç ile Çangar Plaza isimli işletmenin park alanından çevre yoluna sol şeritten giriş yaptı ve çevre yolunda sol şeritte SD 325 plakalı motosiklet ile seyreden Mete Faruk Borucu’nun önünü tıkadı. Motosiklet ile salon araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet orta refüjde bulunan, salon araç ise yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Borucu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Yakın Doğu Hastanesinde ameliyat edilerek yoğun bakım servisinde kontrol altına alınırken Ali Arda Kızıl tutuklandı.