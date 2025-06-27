Girne'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
26 Haziran 2025 tarihinde saat 23:10 sıralarında, Girne - Alsancak Anayolu’nun 4 ile 5'inci kilometreleri arasında seyir halinde olan FD 283 plakalı araç, sürücüsü Fuat ZORALİ (81) yönetiminde Alsancak istikametine doğru ilerlerken kontrolden çıktı.
Zoralı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, yolun güney kısmındaki kaldırıma çarptıktan sonra yaklaşık 3 metre derinliğindeki dere yatağına düşerek takla attı.
Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Fuat Zoralı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yetkililerden alınan bilgilere göre, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.