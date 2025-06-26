Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin sanatçı akademisyenleri ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının hazırladığı 50 eserden oluşan YDÜ Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi, Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından açıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, YDÜ kampüsünde yer alan serginin açılışında konuşan Öztürkler, üniversitenin sadece bilimsel başarılarıyla değil, kültür ve sanat alanındaki katkılarıyla da toplumda önemli bir yer edindiğini söyledi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin geniş bir sanatçı yelpazesine ev sahipliği yaptığına işaret eden Öztürkler, yapılan çalışmaların geçmişle bugünü buluşturduğunu ve geleceğe ilham verdiğini kaydetti.

YDÜ’nün ülkedeki kültürel faaliyetlerin "adeta ana damarı konumunda" olduğunu belirten Öztürkler, üniversitenin ülkenin dört bir yanında kültürel canlılığı beslediğini ve ortak bir kültürel bilincin gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Sanatın toplumların ruhunu besleyen ve geçmişle gelecek arasında köprü kuran bir güç olduğunu ifade eden Öztürkler, sergide emeği geçen tüm sanatçı ve akademisyenleri kutladı.