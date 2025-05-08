Girne Anafartalar Lisesi 2024 -2025 yıl sonu müsameresi yapıldı.
Müsamereye çok sayıda davetlinin yanı sıra veliler, Anafartalar Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.
Renkli gösterilere ev sahipliği yapan müsamerede sırasıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu,
Okul Müdürü Mehmet Güneyli’ nin konuşmasının ardından, İngilizce Tiyatro gösterisiyle adeta izleyici büyülediler.
Halk danslarında da yüksek başarı gösteren çocuklar gösterileriyle izleyicilere Kıbrıs kültürünü adeta yaşattılar.
Geceye damga vuran “Tek Dişi Kalmış Teknoloji” isimli tiyatro gösterisi ise herkesin beğenisini aldı.
Gece renkli dans gösterisiyle devam etti. Girne Anafartalar Lisesi öğrencilerinden oluşan genç mankenlerin “Geri Dönüşüm” defilesi izleyicileri büyüledi.
Son olarak olağan üstü sesleriyle çocuklar müzik dinletisiyle kulakların pasını sildi.
Geceyi okulun Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden Gülseren Özkamil ve Gözde Açıkgöz hazırladı.