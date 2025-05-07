Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi arasında protokol imzalandı.

Kuzey Kıbrıs’ın en kapsamlı STEAM festivali RoboFest için imzalanan protokole Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi Koordinatörü Mert Balın imza koydu.

İmza töreninde Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç, Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan ile ekibi de yer aldı.

RoboFest, 11 Mayıs Pazar günü 10.00 - 12.00 saatleri arasında Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde (SAM) gerçekleştirilecek.

Bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik (STEAM) alanlarını bir araya getiren RoboFest, gençleri yaratıcı düşünmeye ve toplumsal fayda üretmeye teşvik ediyor.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkılarıyla hayat bulan festival; Haber Kıbrıs ve Cherry Red Ajansı’nın medya ve iletişim desteği, CENGOV, MasterKids ve Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi’nin organizasyon iş birliği ve Gönyeli – Alayköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

-Bilim, teknoloji ve toplumsal duyarlılık bir arada

“Geleceğin teknolojisini bugün keşfet!” sloganıyla yola çıkan RoboFest, çocukları erken yaşta üretken ve çözüm odaklı bireyler olmaya teşvik ediyor.

Katılımcı öğrenciler festivalde, robot tasarımı, kodlama ve mühendislik alanlarında geliştirdikleri projeleri sergileme fırsatı bulacak. Yaklaşık 25 takım ve 250 öğrencinin yer alacağı etkinlikte, 1000’i aşkın izleyicinin katılım göstermesi bekleniyor. Festival, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Bu yıl ilkokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen RoboFest Junior kategorisinin teması “Engelsiz Lunapark” olarak belirlendi. Öğrenciler, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlayan robotik projeler geliştirerek, teknolojiyi toplumsal duyarlılıkla buluşturacak.

Sağlık ve mühendisliğin kesişiminde yer alan bu özel tema, bilimin toplumsal faydaya dönüşümünün somutlaştırmış halini yansıtacak.