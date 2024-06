Girne Anamur karşılıklı deniz seferlerinin 12 Haziran’da başlamasının ardından seferlere ilginin günden güne arttığı ifade edildi.

Okulların da tatile girmesiyle birlikte tatil planlarını yapanlar tatillerini Türkiye’de veya KKTC’de geçirmek isteyenler uygun fiyat olmasından dolayı gemi seferlerini tercih ediyor.

Rotam Denizcilik tarafından başlatılan seferlerde Girne’den Anamur’a her gün akşam üzeri 18.00’de. Anamur’dan Girne’ye saat sabah saat 11.00’de gerçekleştiriliyor.

Rotam Denizcilik Müdürü Bülent Ok, 12 Haziran’da başlattıkları denize seferlerine olan ilgiden memnun olduklarını ifade etti. Ok, “Böylece KKTC ile Türkiye arasındaki deniz yolculuğu 1.5 saate indi. Business koltuk satışının da yapıldığı gemimizde Anamur Limanı’nda Anamur Otobüs Terminaline ücretsiz otobüs servisi de sunuyoruz. Denizcilik sektöründe 21 yıllık iş tecrübemiz ve uzman kadromuzla hizmet vermekteyiz. Türk Denizcilik Sektöründe 1999 yılından bugüne kadar alanında üst düzey tecrübeye sahip uzman kadro, modern eğitim ortamlarında sektördeki yenilikleri takip ederek, kendini sürekli iyileştirmeyi ve yenilenmeyi görev edinmiş olarak hizmet vermeye devam etmekteyiz” dedi.

Editör: Burhan CANBAZ