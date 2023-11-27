Girne Belediyesi, Semih Sancar Caddesi'nde 4 Aralık Pazartesi günü itibariyle ağır vasıtalar konusunda düzenleme yapılacağını duyurdu.

Yüksek Yönetim Denetçisi Varol, yol kapama işleminde dilekçeye cevap vermeyen LTB'yi kusurlu buldu Yüksek Yönetim Denetçisi Varol, yol kapama işleminde dilekçeye cevap vermeyen LTB'yi kusurlu buldu

Yapılacak düzenlemeye göre doğu – batı istikameti seyir şeridi, 16.30-19.00 saatleri arasında ağır vasıtalara (kamyon, tır, biş makinesi vb.) kapatılacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 4 Aralık itibarıyla belirtilen saatlerde ağır vasıta sürücülerinin, Semih Sancar Caddesi doğu – batı istikametini kullanmalarının yasak olacağı, yasaya uymayan sürücülerin 18 bin 103 Türk Lirası ve 15 ceza puanı ceza alacakları kaydedildi.