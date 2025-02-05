Girne Belediyesi’nin, yarıyıl tatilinde 5-12 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlediği etkinliklerin ilki olan "Cake Pops Atölyesi" ve "Bilim Atölyesi" tamamlandı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne bağlı Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi’nin organize ettiği etkinlikler, 4-14 Şubat tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Merkez’de yer alacak etkinliklerin, 20 kişilik kontenjanla sınırlı olduğu ve önceden kayıt yapılması gerektiği belirtildi.

Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki etkinliklerin geriye kalanlarının listesi şöyle:

7 Şubat 2025, Cuma: Çocuklarla Felsefe Atölyesi: 10.00-10.45 (5-7 yaş), 11.00-11.45 (9-10 yaş); Seramik Atölyesi: 14.00-15.00 (5-11 yaş)

11 Şubat 2025, Salı: Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Ziyareti: 09.00-11.00 (7-12 yaş) Otobüs hareket saati: 09.00 (Baldöken Otoparkı); Takı Atölyesi: 13.00-14.00 (6-11 yaş)

14 Şubat 2025, Cuma: Girne Belediyesi Genç Bahçe Ziyareti ve Bitki Köklendirme Atölyesi: 10.00-12.00 (7-12 yaş) Otobüs hareket saati: 10:00 (Baldöken Otoparkı); Oyun Atölyesi: 14.00-15.00 (6-11 yaş)