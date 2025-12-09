Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, baraj taşmaları ve yoğun yağış nedeniyle vatandaşları uyardı, "Girne, Gönyeli ve Lefkoşa’da doğal afetle baş başayız. Barajlar taşıyor, derelere taşmak üzere, bugün de sert yağışlar var. Çocuklarınızı okula göndermeyin" dedi.

Başkan Şenkul, vatandaşlara seslenerek, “Uykusuz ve yorgunuz, yanlış bir şey söylemek istemem ama yaptığım görüşmelerden aldığım bilgi Girne, Gönyeli ve Lefkoşa’da doğal afetle baş başayız ve hala okullar konusunda net bir tavır yok. Barajlar taşıyor, derelere taşmak üzere, bugün de sert yağışlar var. Çocuklarınızı okula göndermeyin arkadaşlar. Biz göndermedik. Nokta.” ifadelerini kullandı.