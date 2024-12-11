Girne, Kalkanlı ve Gaziveren’de dün yapılan polis aramalarında uyuşturucu madde tespit edildi. Üç kişi uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından H.Z.’nin (E-50) üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, beş gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve öğütücü tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Öte yandan Kalkanlı’da ise, saat 12.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, şüpheli olarak görülen D.M.Y.’nin (E-27) üzerinde yapılan aramada yaklaşık bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve tütünle karışık uyuşturucu madde içerdiğine inanılan üç sarma sigara tespit edildi.

Gaziveren’de saat 22.00'de bir evde yapılan polis aramasında ise, M.Z.’nin (E-19) tasarrufunda yaklaşık yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.