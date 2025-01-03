Girne Turizm Limanı’nda, üç köpeği KKTC’ye geçirebilmek için sahte olarak düzenlenen resmi evrakları tedavüle süren iki kişi, tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bu sabah meydana gelen olayda Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yapan B.K.(E-34) ve E.A.(E-38), tasarruflarında bulundurdukları ayrı cins üç köpeği KKTC’ye geçirebilmek maksadıyla önceden sahte olarak düzenlenmiş olan resmi evrakları gümrük memurlarına ibraz etmek suretiyle tedavüle sürdü.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.