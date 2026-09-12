Girne ve Ercan-İskele ana yolunda meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi yaralandı, 1 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, dün gece saat 23.10 sıralarında, Girne’de Canbolat Sokak üzerinde Furkan Konca (E-27), 120 mlgr alkollü içki tesiri altında MV 008 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Sena Kutgi (K-28) yönetimindeki ZS 098 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kaza yapan MV 008 plakalı araç sürücüsü Furkan Konca tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Ercan - İskele anayolu üzerinde de dün gece Dominic Agwa Gbuuga (E-35), yönetimindeki KL 412 plakalı araç ile dikkatsizce yolda seyrettiği sırada, “Karavezirler Petrol İstasyonu” önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve toprak ile moloz yığınına çarparak takla attı. Kaza sonucu savrulan taş ve moloz parçaları “SSY Motors” isimli galeri içerisinde bulunan üç araca çarparak zarar verdi.

Kazada yaralanan KL 412 plakalı araç sürücüsü Gbuuga kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin adından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

-Denetimler

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu 2 bin 489 araç sürücüsü kontrol edilirken, trafik kurallarına uymayıp yolu kullanan diğer sürücü ve yayalara tehlike yaratan toplam 336 sürücü rapor edildi. 20 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“126’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 8’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 9’u muayenesiz araç kullanmak, 25’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü tehlikeli sürüş yapmak, 9’u elektrikli scooterlerin kullanım kurallarına uymamak, 3’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 3’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 2’si susturucusuz egzozlu araç kullanmak, 4’ü aracın ışık kurallarına uymamak ve 97’si diğer trafik suçları.”