Olgun Amcaoğlu, Kanal T'de katıldığı programda gündeme ve siyasi geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. UBP ile CTP arasında koalisyon kurulması gerektiğini savunan Amcaoğlu, "UBP-CTP koalisyonu artık hayata geçmeli" dedi.

Genel başkanlığa aday olup olmayacağına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Amcaoğlu, önceliğinin 6 Aralık olduğunu vurguladı.

Amcaoğlu, "Önce 6 Aralık'ta önümüzdeki dereyi geçelim, sonra diğer denizlere bakarız" ifadelerini kullanarak, genel başkanlık konusunda şu aşamada kesin bir tutum ortaya koymadı.

Parti içerisindeki sürece ilişkin mesajlar da veren Amcaoğlu, kendisinden sonrası için yıkıcı bir yaklaşım içerisinde olmayacağını belirterek, "Benden sonrası Neron gibi Roma'yı yakarım demem" diye konuştu.

Bakanlık görevini devrettiği Hasan Taçoy’a ilişkin de konuşan Amcaoğlu, Taçoy’a destek vermeye hazır olduğu mesajını verdi. Amcaoğlu, “Hasan Taçoy’a dedim, yardıma ihtiyacı olursa seslenmesi yeter” ifadelerini kullandı.

Görevden alınması konusuna da değinen Amcaoğlu, söz konusu kararın performansıyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini savundu. Amcaoğlu, "Görevden alınmam başarı ya da başarısızlık ile ilgili değil" dedi.

Seçim takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Amcaoğlu, iki seçimin birlikte gerçekleştirilmesinin avantajlı olduğunu düşündüğünü de ifade etti.