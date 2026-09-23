Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Açılış Haftası kapsamında temaslarda bulunmak üzere New York’a hareket etti.

Ercan Havalimanından bugün saat 09.50'de New York’a hareket eden Cumhurbaşkanı Erhürman, New York temasları kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın yarın Holguin Cuellar, cumartesi günü ise Guterres ile görüşmesi bekleniyor.

New York’ta çeşitli ikili temaslarda da bulunacak olan Erhürman’ın pazar günü 19.55’te adaya dönmesi bekleniyor.

Erhürman’ı ülkeden Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Faiz Sucuoğlu ile diğer yetkililer uğurladı.