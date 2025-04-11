Girne’de, dur emrine uymayan sürücüye 60 bin ve korsan taksicilik yapan sürücüye de 86 bin TL ceza kesildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından 8 Nisan’da 20 Temmuz Kordon Boyu Caddesi üzerinde durdurulmak istenen ancak polisin dur emrine uymayarak olay yerinden aracı ile kaçan sürücü Kent Güvenlik Sistemleri kayıtlarından yapılan inceleme neticesinde tespit edilerek polise celp edildi.

Yapılan soruşturmada, bahse konu araç sürücüsünün, önceden 100 ceza puanı dolması nedeniyle sürüş ehliyetinin polis tarafından alındığı ve bu nedenle polisin dur emrine uymayarak olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Söz konusu şahsa işlemiş olduğu trafik suçlardan dolayı toplam 60.856,60 TL para ve 135 ceza puanı kesildi.

Öte yandan sabah saatlerinde, Girne Naci Talat Caddesi üzerinde devriye halinde bulunan Girne Trafik Şube Amirliği ekipleri, bir araç sürücüsünün de “A” İşletme izinsiz (korsan taksi hizmeti) araç kullanarak yolcu taşımacılığı yaptığını tespit ederek söz konusu şahsa 86.938 TL para ve 50 ceza puanı kesti.