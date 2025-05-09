Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde bulundurduğu gerekçesiyle 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 22.00 sıralarında E.O.E. (E-28) ve C.H.U.’nun (E-25) kaldığı ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 10 gram hintkeneviri, 5 gram kokain, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap ile LSD içerdiğine inanılan iki adet pul bulundu. Ele geçirilen maddeler emare olarak alındı.

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Bahse konu iki zanlının yanı sıra, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen C.İ.N. (E) de tutuklandı.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.