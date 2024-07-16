Merhum besteci, yazar ve eğitimci Bekir Kara'ya ait Girnenin Limanı isimli eser Kıbrısın değerli müzisyenleri ile yeniden hayat buldu.

12 Nisan 2022 kaybettiğimiz Bekir Kara'yı anmak adına Kıbrıslı müzisyenler Bekir Kara'nın doğum günü olan 13 Temmuz 2024 tarihinde Girne'nin Limanı isimli eserini yeniden düzenleyerek yayınladı.

Eseri değerli solistler Derviş İşgüzar, Eril Cambaz ve SerdarTuksal seslendirdi.

Eserin yeniden düzenlenmesinde ise Mete Pere, Cahit Kutrafalı, Ahmet Güvenler, Yusuf Çerkez ve Can Kara katkı koydu.Öte yandan, yapımını Can Kara'nın üstlendiği eserin son hali Re-Chords Cyprus stüdyolarının youtube kanalı ve tüm radyolardan dinlenebilecek.