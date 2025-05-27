Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, çeşitli hizmet sınıflarında istihdam edilecek personel için 13 Haziran'a kadar müracaat kabul edeceğini açıkladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, aralarında 1 doktor ve tercümanın da bulunduğu, askeri memur, mukaveleli erbaş, er, işçi, sözleşmeli personel istihdamına müracaatlar 20 Mayıs’ta başladı.

Müracaatların, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na (Boğazköy) mesai saatleri içerisinde (08.30-16.00) şahsen yapılması gerekiyor.

Başvurular, https://mucahit.gov.ct.tr internet adresinden doldurulacak iş başvuru formu ve gerekli belgeler ile yapılacak.