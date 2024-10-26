Gönyeli Çemberi kaçış yolunda saat 08.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Mahmut Hakan Kutlu (E-39) yönetimindeki 99 JG FK plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Lefkoşa-Girne ana yoluna giriş yapacağında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordür taşları ile KGYS’ye ait direğe çarptıktan sonra, refüj içerisinde yan tarafı üzerine devrilip durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mahmut Hakan Kutlu ve araçtaki yolcu Ramazan Erlamış (E-46), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.