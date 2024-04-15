Gönyeli’de bir otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yaptığı açıklamaya göre kaza saat 15.00 sıralarında Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

32 yaşındaki Gözde Kasapoğlu RA 561 plakalı aracı ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Kiler-1 market önlerine geldiğinde, bisikleti ile kaldırımdan dikkatsizce yola inip yolun karşı istikametine geçmeye çalışan 62 yaşındaki Hüseyin Kunduz'a çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Hüseyin Kunduz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, Girne Dr. Suat Günsel Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.