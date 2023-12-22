Bakanlar Kurulu kararı ile dün Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürülüğü görevinden alınan Prof. Dr. İbrahim Benter açıklama yaptı.

Benter, görev süresince halkın ihtiyaçları için gece gündüz çalıştığını ve yalanlara, dolandırıcılıklara izin vermediğini belirtti.

Benter'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Mayıs 2013'te göreve başladığımda, Vakıfların Banka hesabında para bulunmuyordu. Bugün ise bu hesapta 300 milyon TL'nin üzerinde bir kaynak var. Yıllık hayır işleri için 70 bin TL harcanırken, 2023 yılında bu miktarı 70 milyon TL'ye yükselttik. Bu süreçte, halkımızın ihtiyaçları için gece gündüz çalıştım ve elimden geldiğince yalanlara ve dolandırıcılıklara göz yummadım. Baskılara rağmen dürüstlüğümü korudum. Bu süreç zarfında bir tıp profesörü olarak kendi işimi yapmadığım için maaş farklarından dolayı 'kaybım' 10.5 yılda 3 milyon doları aştı. Ancak vakıf hassasiyetlerine sahip çıkma gayesi ve ülkeme olan sevgim nedeniyle, şahsi menfaatleri hiçbir zaman ön planda tutmadım.

Bu süre zarfında yaşadığım zorluklar ve karşılaştığım engellere rağmen, halkım için adil ve dürüst bir hizmet sunmaya devam ettim. Verdiğim mücadele ve halkımıza sağladığım katkılar, benim için her şeyden önce geliyor. Önümüzdeki süreçte de aynı hassasiyet ve duygularla hizmet etmeye devam edeceğim."