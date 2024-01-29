EOKA lideri Yeorgios Grivas Digenis’in ölümünün 50’nci yılında, Rum polisinin aldığı üst düzey güvenlik önlemleri altında dün anıldığı belirtildi.

Grivas için dün sabah Limasol’daki Agios Nikolaos kilisesinde düzenlenen ayini “Amathunda” bölge piskoposu Nikolaos’un yönettiğini yazan Fileleftheros, anma töreninin olası olayların önlenmesi için çok sayıda polisin eşliğinde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Anma töreninin ardından EOKA genel merkezine ve Grivas’ın mezarına yüründüğünü ve burada Grivas’ın heykelinin olduğu yerde dua okunduğunu ve çelenk bırakıldığını kaydeden gazete, polisin olası olayların önlenmesi için özel bir eylem planı belirlediğini ifade etti.

Bölgenin polis tarafından kordon altına alındığını aynı zamanda 250’den fazla polis ile bir adet TOMA’nın da seferber edildiğini kaydeden gazete, EOKA merkezine girenlerin polis tarafından kontrol edildiğini ekledi.

Geçen yıl Limasol’da Yeorgios Grivas Digenis’in sığınağının ve mezarının bulunduğu bölgede ciddi olaylar yaşanmıştı.