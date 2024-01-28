İsrail’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği’nde, Nazi Almanya’sı döneminde 6 milyon Yahudi’nin toplama kamplarında yakılması (Holokost) yıldönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenledi.

Fileleftheros’un haberine göre Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Eğitim Bakanı Athina Mihailidu, Kültür Müsteşarı Vasiliki Kassianidu ve Avrupa Konuları müsteşarı Marilena Rauna, İsrail Büyükelçiliği’nin anma etkinliğinde, Auschwitz toplama kapından sağ kurtulan iki Yahudi tarafından yazılan otobiyografiden pasajlar okudu.

İsrail Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada Holokost, "istisnai bir tarihi olay, insanlık tarihinin mihenk taşı” olarak nitelendirildi. Açıklamada “Holokost tarihi anısını yaşatmak, bugün bile varlığını koruyan hoşgörüsüzlüğün her türlüsü ve antisemitizmle mücadelede herkesi ilgilendiren bir cevaptır” denildi.

Öte yandan Haravgi AKEL’in Holokost kurbanlarının, krematoryumların, toplama kamplarının unutulmaması gerektiğini ancak aynı zamanda İsrail hükümetinin ve müttefiklerinin savaş karşıtı ya da Filistin halkına destek mitinglerini yahut İsrail devletinin işgal politikasının eleştirilmesini antisemitizm olarak gösterme maksatlı çarpıtma girişiminin kabul edilemez olduğunu vurguladı. AKEL ayrıca Hristodulidis hükümetini, İsrail devletinin Gazze’deki dehşetini kınamak için adım atmamakla suçladı.

Rum Sözcü Vekili Yannos Antoniu, Astra radyonun dünkü programında Lahey Mahkemesi’nin ilgili kararı sorulduğunda, Hristodulidis hükümetinin mahkemenin tutumuna saygısını açıkladığını söyledi. Antoniu “İsrail’in de nefsi müdafaa hakkı olduğunu ancak şu anda bu sınırı aştığını” söyledi.