Hasan Ramadan Cemil 14. Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası‘nda grup karşılaşmaları tamamlandı. 

 İrsen Küçük Ortaokulu’nda Salı ve Çarşamba akşamları oynanan maçlarda A Grubu’nda İlköğretim Dairesi ve Devlet Hastanesi, B Grubunda ise Eğitim Müşavirliği ve Cezaevi Haspolat takımları yarı finale kalmayı başardılar. 

 Hasan Ramadan Cemil 14. Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası yarı final maçlarında A Grubu lideri ile B Grubu ikincisi, B Grubu lideri ile A Grubu ikincisi karşı karşıya gelecek. 

SON HAFTA MAÇLARINDA ALINAN SONUÇLAR: 

A Grubu 

İlköğretim Dairesi-Devlet Hastanesi: 9-4 

Sivil Savunma - Cezaevi: 3-0 (H) 

B Grubu 

Vergi Dairesi- Cezaevi Haspolat: 4-6 

Polis GM - Dışişleri Dairesi: 11-0 

Eğitim Müşavirliği - Sağlık Çalışanları: 8-1 

YARI FİNAL PROGRAMI: 

22 Ekim Salı 

Futolda günün sonuçları Futolda günün sonuçları

19.00: İlköğretim Dairesi-Cezaevi Haspolat (A1-B2)

20.00: Eğitim Müşavirliği-Devlet Hastanesi (B1 - A2)

Editör: Kıbrıs Genç Tv