Hasan Ramadan Cemil 14. Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası‘nda grup karşılaşmaları tamamlandı.

İrsen Küçük Ortaokulu’nda Salı ve Çarşamba akşamları oynanan maçlarda A Grubu’nda İlköğretim Dairesi ve Devlet Hastanesi, B Grubunda ise Eğitim Müşavirliği ve Cezaevi Haspolat takımları yarı finale kalmayı başardılar.

Hasan Ramadan Cemil 14. Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası yarı final maçlarında A Grubu lideri ile B Grubu ikincisi, B Grubu lideri ile A Grubu ikincisi karşı karşıya gelecek.

SON HAFTA MAÇLARINDA ALINAN SONUÇLAR:

A Grubu

İlköğretim Dairesi-Devlet Hastanesi: 9-4

Sivil Savunma - Cezaevi: 3-0 (H)

B Grubu

Vergi Dairesi- Cezaevi Haspolat: 4-6

Polis GM - Dışişleri Dairesi: 11-0

Eğitim Müşavirliği - Sağlık Çalışanları: 8-1

YARI FİNAL PROGRAMI:

22 Ekim Salı

19.00: İlköğretim Dairesi-Cezaevi Haspolat (A1-B2)

20.00: Eğitim Müşavirliği-Devlet Hastanesi (B1 - A2)