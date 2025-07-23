Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüyle ilgili tam kapsamlı mutabakat zaptının imzalanmasına ilişkin, "Ülkemizin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesini, NATO'nun kilit müttefikleri olan ülkelerimizin dostluk bağlarımızı daha da güçlendireceğini, ülkemizin hava kabiliyetlerinin arttırılmasıyla NATO'nun da hava gücünün artmış olacağını, yeteneklerimizle ilgili işbirliğini güçlendireceğini ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yolu destekleyecek yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyorum." dedi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ile Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı arasında "Eurofighter Typhoon Savaş Uçağı Kabiliyetlerinin Hükümetler Arasında Sağlanmasıyla İlgili Mutabakat Muhtırası" imza törenin ardından konuşan Güler, Healey'i Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye ve İngiltere arasında köklü tarihi bağlar ile güçlü ilişkiler bulunduğunu dile getiren Güler, bu bağların tezahürü olarak ikili ilişkileri daha da geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Bugün de IDEF 2025 vesilesiyle bir araya geldikleri bakanla verimli ve yapıcı istişarelerde bulunduklarına dikkati çeken Güler, "Ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığı teyit ettiğimiz görüşmede NATO dahil olmak üzere uzun süredir devam eden savunma işbirliğimizin savunma sanayii ve güvenlik alanındaki artan bağlarımızın önemini vurguladık. Aynı şekilde ortak caydırıcılığımızı desteklemek amacıyla stratejik ortaklığımızı derinleştirme taahhüdünde bulunduk." diye konuştu.

- "Mutabakat zaptı bizleri Eurofighter Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırılmaktadır"

Güler, ele aldıkları önemli bir başlığın "Eurofighter Typhoon" uçaklarına ilişkin olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Ülkemizin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesini, NATO'nun kilit müttefikleri olan ülkelerimizin dostluk bağlarımızı daha da güçlendireceğini, ülkemizin hava kabiliyetlerinin arttırılmasıyla NATO'nun da hava gücünün artmış olacağını, yeteneklerimizle ilgili işbirliğini güçlendireceğini ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yolu destekleyecek yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyorum. Bu kapsamda imzaladığımız mutabakat zaptı bizleri Eurofighter Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırılmaktadır."

Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon topluluğuna katılımı yönünde atılan bu olumlu adımı memnuniyetle karşıladığını belirterek "Gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönündeki ortak kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.