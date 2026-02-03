Gazimağusa Gülseren Eğitim Taburu’nda 48/6’ncı dönem çavuş celbi ile 48/5’inci dönem asteğmen adayları bu sabah aile bireylerinin de katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenledi.

1500 fidanın dikildiği etkinliğe Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeli, acemi çavuş ve asteğmen celbi ile yakınları katıldı.

GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, fidan dikim alanını da ziyaret ederek askerler ve aileleriyle sohbet etti. Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.