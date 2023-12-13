Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan “Gülten Feridun” belgeseli, 19 Aralık Salı günü gösterilecek.

Dernekten verilen bilgiye göre, hayata değer katan kadınlarla ilgili hazırlanan yapım serisinin 21. belgeseli olan ve başta Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği olmak üzere ülkenin sivil toplum örgütlerinde uzun yıllar önemli çalışmalar yapmış, yardımseverliğiyle topluma örnek olan sivil toplum çalışmalarının faal kişisi Gülten Feridun’un belgeselinin gösterimi, saat 16.45’te Koopbank Genel Müdürlük Konferans Salonu’nda yer alacak.

Kasım ayında çekimleri tamamlanan belgeselde Feridun’un kendisi ve ailesi başta olmak üzere, başkanlığı da dahil birçok kademesinde görev aldığı Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, Kıbrıs Türk İzci Örgütü ve Inner Wheel kulüplerinden arkadaşlarıyla yapılmış röportajlar ve Feridun’un zengin arşivinden belgeler yer alıyor.

KÖDER'in açıklamasına göre, ülkeye hukuk alanında büyük katkıları olmuş rahmetli Baş Hakim Mehmet Zeka’nın kızı olan Gülten Feridun, babasından aldığı mirası gelecek kuşaklara aktarmak için uzun yılların tecrübesiyle hâlâ sivil toplumda yer alırken, birikimlerini bugünün gençlerine ve gelecek kuşaklara aktarmayı sürdürüyor.

Halka açık olacak belgesel gösterimine katılım için rezervasyonlar 18 Aralık Pazartesine kadar 0533 859 4398nolu telefona yapılabilecek.