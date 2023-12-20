Sivil toplum örgütlerinde uzun yıllar hizmet veren Gülten Feridun’un hayatını anlatan, Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan belgeselin gösterimi yapıldı.

Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlük Konferans Salonu’nda yer alan gösterimi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve ana muhalefet CTP Başkanı Tufan Erhürman da izledi.

Dernek’ten yapılan açıklamada, Gülten Feridun belgeselinin, Dernek tarafından “hayata değer katan kadınlarla” ilgili hazırlatılan 21’inci belgesel olduğu kaydedildi.

Gülten Feridun’un Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği ve pek çok sivil toplum örgütünde yıllarca hizmet verdiği ve yardımseverliğiyle de topluma örnek olduğu ifade edildi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada yakın akrabası ve uluslararası Baş Hakim Mehmet Zeka’nın kızı olan Gülten Feridun’un hayatının anlatıldığı belgesel film gösteriminde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, belgeselin hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ederek, Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği’ne teşekkür etti.

Gülten Feridun’un iyi bir anne, anneanne ve eş olmasının yanı sıra, toplum için önemli işlere imza attığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Başsavcı Oktay Feridun Bey'in başarılı olmasının arkasında eşi Gülten Hanım vardı. Kadınlar Birliği Başkanlığı yaptı, topluma önderlik etti ve Zeka Bey Vakfı’nı yönetti. Kendisini sevgiyle anıyorum, sağlıklı ve uzun ömürler dilerim” dedi.

-Ekingen

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen ise katkılarından dolayı KOOPBANK Genel Müdürü Kemal Ataman’a teşekkür belgesi takdim etti.

Ekingen, “Başkanlığı da dahil birçok kademesinde görev aldığı Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, Kıbrıs Türk İzci Örgütü ve Inner Wheel kulüplerinden hayvan hakları konusunda yaptığı çalışmalara, sorgulayıcı, üretken, kucaklayıcı ve yardımsever karakteri ile yaptığı çalışmalardan örnek bir anne ve anneanne karakterine uzanan örnek bir kadınımızın belgeseline KÖDER olarak imza atmaktan büyük bir guru duyuyoruz” dedi.

Ekingen, KÖDER olarak 3 yılda 3 sergi, 2 kitap ve 21 belgesel yaptıklarını belirtti.

Gecede, Canan Öztoprak moderatörlüğünde Gülten Feridun’un kızı Hatice Feridun Rıfkı ve torunu İzzet Çınar’ın katılımıyla söyleşi düzenlendi.

Belgesel gösterimi Gülten Feridun’un 90’ıncı doğum gününe denk gelmesi nedeniyle de pasta da kesildi.