Güney Kıbrıs’ta çocuk ve gençler arasında son dönemde “snus” olarak bilinen dil altı nikotin torbalarının kullanımının yaygınlaştığı ve bu durumun endişelere yol açtığı bildirildi.

Politis gazetesi haberi “Çocukların Elinde Gezen Dil Altı Nikotin Torbaları Yüzünden Alarm… Eczacılık Dairesi ile Polis Teyakkuzda” başlık ve spotuyla manşetten aktardı. Henüz gereken izinleri alınmamış ve kullanımı yasak olan snus’ların kullanımının endişe verici boyutlara ulaştığı kaydedilen haberde, ürünlerin özellikle büfelerde satıldığı; ve internet üzerinden sipariş edildiği belirtildi.

Gazete, Eczacılık Dairesi Müdürü Elena Panayotopulu’nun konuyla ilgili açıklamasında, 15 yaşındaki bir çocuğun snus yüzünden ailesinin gözü önünde baygınlık geçirdiğini ve ailenin, çocuklarının dil altı nikotin kullandığını bilmediğini söylediğini kaydetti.

Haberde, snus’un zehirlenme, taşikardi, hafıza sorunları, baş dönmesi, bilinç kaybı ve diş çürümesi gibi ciddi yan etkileri olduğuna da dikkat çekildi.