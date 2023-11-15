Güney Kıbrıs’ta 8 bin kedinin ölümüne yol açan ölümcül bir Koronavirüs türünün (FIP) Güney Kıbrıs’tan götürülen enfekte bir kedi sayesinde İngiltere’ye de sıçradığı bildirildi.

Sigmalive’in “gbnews” isimli yayın organına dayandırdığı habere göre Güney Kıbrıs’tan İngiltere’ye götürülen bir kedinin, F-CoV-23 türü (FİP) koronavirüs taşıdığını saptayan uzmanlar virüsün İngiltere’deki evcil kediler arasında yayılma riskine dikkat çekti.

Edinburgh Üniversitesi, İngiltere Kraliyet Veteriner Koleji ve Rum yönetimi tarafından yürütülen analizlerde İngiltere’deki enfekte kedinin Güney Kıbrıs’taki enfekte kedilerin yüzde 91’iyle ayhnı genetik koda sahip olduğu saptandı.

Güney Kıbrıs’ta 2023’ün ilk yarısında FIP nedeniyle en az 8 bin kedinin öldüğüne ancak gerçek sayının 300 bin civarında olabileceğine dikkat çekilen haberde uzmanların, hastalığın yayılma riski taşıdığı uyarısında bulunduğu kaydedildi.