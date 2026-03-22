İran’a yönelik İsrail ve ABD saldırılarının Güney Kıbrıs’a etkileri gündemde.

Rum basınına göre artan gerilim, Lefkoşa’nın güvenlik ve bölgesel rolünü güçlendirdi. Ağrotur Üssü’ne yönelik İHA tehdidi sonrası Avrupa ülkelerinin askeri desteği “güvence” olarak değerlendirilirken, Avrupa Birliği içinde ortak savunma ve dayanışma mekanizmaları yeniden tartışılmaya başlandı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın AB üyeliği ve bölge ülkeleriyle ilişkileri sayesinde arabuluculuk rolünü artırdığı ifade edilirken, Türkiye’nin de yoğun diplomasiyle bölgede daha etkin olmaya çalıştığı öne sürüldü. Gelişmelerin Kıbrıs sorununa da yeni bir boyut kazandırabileceği vurgulandı.