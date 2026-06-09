Güney Kıbrıs’taki şap hastalığı salgını nedeniyle yapılan itlaf çalışmalarının tamamlandığı, ancak salgının hala sona ermediği bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre şu ana kadar yaklaşık 85 bin hasta hayvanın itlaf edildiğini kaydederken, salgının henüz sona ermemiş olması nedeniyle Veteriner Dairesi ekiplerinin test ve aşılama yapmaya devam ettiğini yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere göre ekiplerin, hastalığın Limasol’daki çiftliklere yayılıp yayılmadığını tespit edebilmek için Pissuri köyündeki çiftliklerde test yaptığını kaydetti.

Haberde, Veterinerler Birliği Başkanı Dimitris Epamiondas’ın, pazar günü 500 bin aşı daha teslim aldıklarını ve aşılama çalışmalarının devam edeceğini açıkladığı ifade edildi.