Güney Kıbrıs’ta ticari dengedeki açığın 2022 yılının ilgili dönemiyle kıyaslandığında 2023 yılının Ocak-Kasım ayları arasındaki dönemde 962,3 milyon Euro artış gösterdiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, 2022 yılının Ocak-Kasım ayları döneminde 10 milyar 622 milyon Euro olan toplam ithalatın, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 12 artış göstererek, 11 milyar 896 milyon Euro’ya ulaştığını belirtti.

Haberde, 2022 yılının Ocak-Kasım ayları döneminde 3 milyar 615 milyon Euro olan ihracat rakamının, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 8,6 artış göstererek 3 milyar 927 milyon Euro’ya ulaştığı da ifade edildi.

Gazete, 2022 yılının Ocak-Kasım ayları döneminde 7 milyar 002 milyon Euro olan ticari dengedeki açığın, 2023 yılının aynı döneminde 7 milyar 969 milyon Euro’ya ulaştığını da ekledi.

-Tarım ürünlerindeki pahalılıkta Güney Kıbrıs ikinci sırada

Gazete başka bir haberinde ise, Eurostat tarafından yayımlanan verilere dayanarak, 2023 yılının yaz aylarında tarım ürünlerindeki pahalılıkta Yunanistan’ın birinci, Güney Kıbrıs’ın ise ikinci sırada olduğunu ekledi.