üney Kıbrıs'ın Xylofagou bölgesinde meydana gelen trajik olayda, 8 ve 10 yaşındaki iki kardeş babalarına ait aracın içerisinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Olayla ilgili çocukların babası ile üvey annesi ihmal şüphesiyle gözaltına alınırken, İngiliz Üs Polisi kapsamlı soruşturma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Bulgaristan vatandaşı iki kardeş, mayıs ayı ortasında tatillerini geçirmek üzere Kıbrıs'ta yaşayan ve çalışan babalarının yanına geldi. Çocuklar, dün öğleden sonra babalarının aracının içerisinde kilitli halde bulundu.

İlk belirlemelere göre, baba sabah saatlerinde işe giderken, üvey annenin de saat 08.00 sıralarında evden ayrıldığı öne sürüldü. Yerel yetkililerin aktardığı bilgilere göre, çocukların evde yalnız kaldıkları, daha sonra henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki araca girdikleri ve araçta mahsur kaldıkları değerlendiriliyor. Ancak olayın nasıl gerçekleştiği soruşturma kapsamında netlik kazanmış değil.

Çocukların bulunduğu sırada aracın kapıları açılamayınca, çevrede bulunan kişiler camları kırarak iki kardeşi araçtan çıkardı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahalede bulundu ancak iki çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

İngiliz Üs Polisi, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini ve bölge sakinlerinin ifadelerine başvurulduğunu açıkladı.

Olayın ardından çocukların babası ile üvey annesi olası ihmal şüphesiyle gözaltına alındı. İki şüphelinin bugün saat 11.00'de mahkemeye çıkarılarak haklarında gözaltı süresinin uzatılıp uzatılmayacağına karar verilmesi bekleniyor.

Yaşanan trajedi, Xylofagou'da büyük üzüntüye neden olurken, çok sayıda bölge sakini olay yerine gelerek yaşananların şokunu yaşadı. Olayın kesin nedeni, soruşturmanın tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.