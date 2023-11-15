Güney Kıbrıs’ta bu yıl meydana gelen26 ölümlü trafik kazasında, toplam 28 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Anna Kukkidu Prokopiu’nun “Gözler Yolda-Cep Telefonu Bekleyebilir” temalı yol güvenliğine ilişkin etkinlikte yaptığı açıklamalara dayanarak, 2023 yılında meydana gelen trafik kazalarında 28 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

Habere göre ölümlü kazalardan 9’u dikkatsiz sürüş ve dikkatsizlik nedeniyle meydana geldi.

Adalet Bakanı açıklamasında ayrıca 2022 yılında cep telefonu kullanımı nedeniyle 7 bin 331; 1 Ocak 2023’ten bugüne kadar ise 6 bin 367 cezanın kesildiğini belirtti.

Adalet Bakanı Kukkidu, trafikteki bir anlık dikkat dağınıklığının çok kötü sonuçlara neden olabileceğini, çoğu zaman sürücülerin, trafik ışıklarında beklerken cep telefonunda konuştuklarının, mesajlaştıklarının, sosyal medyada gezdiklerinin ve selfie çektiklerinin görüldüğünü de ifade etti.