Fileleftheros gazetesinde pazar günü röportajı yayımlanan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Christodoulides, iktidardaki 18 aylık süre tamamlanmadan önce Bakanlar Kurulunda değişiklik yapılacağını, kararların kendinin değerlendirmesi ve toplumdan aldığı mesajlara göre alınacağını söyledi.

Gazetenin bu konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Christodoulides, bakanları değerlendirmenin günlük görev olduğunu, bazılarının daha çok bazılarının daha az oranda talebe karşılık vermelerinin normal olduğunu ifade etti.

Görev değişikliğinin tamamen kişisel kararı olduğunu, kesin olarak sadece hükûmetin oluşturulduğu günden itibaren ve 18 ay dolmadan değişiklik yapacağını söyleyebileceğini belirten Rum Lider, bakanlarla sürekli temas halinde olduğunu, sorumluluk alanlarına giren konularda kendileriyle görüş alışverişinde bulunduğunu, kendi değerlendirmeleri ve toplumdan aldığı mesajlara göre karar alınıp açıklanacağını kaydetti.

Kendisine destek veren partilerle görüşüp görüşmeyeceği sorusunu yanıtlayan Christodoulides, kendisine destek veren partilerin liderleriyle her hafta genel tartışma ve politika konularında ortak toplantı yaptığını, daha önce de söylediği gibi bunun tamamen kendi kişisel konusu olduğunu ve kararları sadece kendisinin alacağını tekrarladı.

Bunun kendisine destek veren taraflarla ilişkilerine zarar verip vermeyeceği sorusunu yanıtlayan Christodoulides, “Hiçbir şekilde. Siyasî partiler beni herhangi bir anlaşmaya varmadan beni desteklediler, otonom durumlarını kaybetmediler” dedi.