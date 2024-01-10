Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, önceki gün kabinesinde yaptığı yeni düzenleme ile hükümet ortaklarının kabinedeki mevcudiyetini güçlendirdiği ancak atama öncesinde ketum davrandığı için hükümet ortaklarından DİPA ve EDEK’in rahatsız olduğu bildirildi.

Fileleftheros “Koalisyon Hükümeti Hassas Dengede” başlıklı haberinde kabineye yeni atanan bakan ve müsteşarların bu sabah Rum Başkanlık Sarayı’nda mazbatalarını alarak göreve başlayacağını yazdı.

Habere göre, Hristodulidis ilk seçildiğinde kabinesine partili bakan almayacağını açıklamasına rağmen DİKO’dan (iki başkan yardımcısından biri olan) Mihalis Damianos ve eski örgütlenme sekreteri Panayotis Palate’yi, EDEK’ten eski parti Basın Sözcüsü Maria Panayotu’uı ve DİPA’dan da Vasilis Palmas’ı kabinesine kattı. Bu durumun, hükümet projelerini daha iyi savunulması konusunda terazinin kefelerini hükümet ortakları tarafına ağırlaştırdı.

Öte yandan bu atamalar, hükümet ortağı partilerin içerisinde, bakan olabilecek diğer partili isimlerle ilgili tartışma da yarattı. Hristodulidis’in kabine atamaları konusunda DİKO, EDEK ve DİPA ile önceden istişare etmemesi ve hatta bilgi vermemesi DİKO Sekreterliği’nde hoşnutsuzlukla karşılandı. DİPA Vasilis Palmas’ın atanmasından şikâyetçi değil ancak atamanın habersiz yapılmasından rahatsız. EDEK Başkanı Marinos Sizopulos partisinden atama yapıldığını pazartesi günkü Ulusal Konsey toplantısı başlamadan önce öğrendi.

Öte yandan Alithia “Hükümet Oluşumunda Alttan Alta Kriz” başlıklı haberine EDEK ve DİPA’nın Hristodulidis’in kabine değişikliği kararından haberdar olmayışının (pazartesi sabahı Ulusal Konsey toplantısı öncesinde haberdar oldular) hükümet oluşumu arasında gerçekte ne olduğuna dair kafa karışıklığı yarattığına dikkat çekti.

Habere göre Sözcü Vekili Yannis Andoniu, Hritodulidis’in kabine değişikliği düşüncesini hükümet ortaklarına bildirdiğini ancak isimler, zaman ve gerekçe konusunda bir şey söylemediğini, ancak Cumartesi gününden Pazar gününe kadar iletişime geçerek kararını ilettiğini açıklama yapmadığını açıkladı. EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ile DİPA Başkanı Marios Karoyan şikayetlerini, atanacak isimlerin kendileriyle istişare edilmediğini, bunu atama kararın ilanından hemen önce öğrendiklerini söyleyerek dile getirdi.