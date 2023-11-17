Güney Kıbrıs’ta çalışma koşullarını düzenlemek amacıyla uzaktan çalışmayla ilgili yasa tasarısının onaylandığı belirtildi.

Αlithia gazetesi uzaktan çalışmayla ilgili yasa tasarısının, oy çokluğuyla dün meclisten geçtiğini yazdı. Habere göre, ilgili yasa mecliste tartışılırken, tüm milletvekilleri yasanın doğru bir şekilde uygulanması durumunda bunun faydalarının çok olacağı yönünde görüş beyan etti.

Gazete, ilgili yasanın özel sektörü kapsayacağını ve bununla birlikte hükümetin, 2024 yılında bunu kamu için de düzenleyeceği taahhüdünde bulunduğunu yazdı.

Habere göre, uzaktan çalışma mecburi olmamakla birlikte iş veren ve işçi arasındaki anlaşma kapsamında isteğe bağlı olarak uygulanacak.