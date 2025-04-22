Medya Etik Kurulu'nun, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un Paskalya nedeniyle yaptığı açıklamayı 20 Nisan 2025 tarihinde haberleştiren Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK), manipülasyon yaptığını ve nefret söylemini beslediğini iddia etmesi ve Ajans’ı düzeltme yayımlamaya çağırması üzerine Ajans Müdürü Fehmi Gürdallı yazılı bir açıklamada bulundu.

Gürdallı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Medya Etik Kurulu açıklamasında ‘Söz konusu haberin orijinal metninde yer alan ‘işgalci’ ifadesinin yerine ikame edilmeye çalışılan genel anlamın, bağlam kayması yaratarak hem nefret söylemlerini ve manipülasyonu beslediği hem de yanlış anlamların oluşmasına neden olduğu anlaşılmaktadır.' denilmiştir.

Ajans yönetimi, sosyal medyadaki iddiaların ardından gerekli incelemeyi yapmış, metnin bir bütün olarak değerlendirildiğinde ajans tarafından kullanılan 'Yeorgios Yunanistan’ı, Güney Kıbrıs’ı ve bütün Helenizm’i Türkleri kovmak ve vatanı kurtarmak için koordineli çaba harcamaya’ çağırdı' ifadesiyle, birebir çevirideki 'Yunanistan, Kıbrıs ve dünyanın her yerindeki Helenler olarak, Türk işgalcisini kovmak ve vatanımızı özgürleştirmek için ortak ve kararlı çaba göstermeliyiz' ifadeleri arasında düzeltme yayınlayacak boyutta bir anlam farklılığı olmadığına karar vermiştir.

Aslında metninde düzeltme yapması gereken Medya Etik Kurulu’dur. Zira Başpiskopos Yeorgios, Medya Etik Kurulu açıklamasında iddia edildiği gibi sadece genel bir 'işgalci' ifadesi değil 'Türk işgalci' ifadesini kullanmıştır. Başpiskopos Yeorgios’un bu ifadelerinin ve genel olarak metinde kullandığı ifadelerin barışçıl olmadığı, ırkçılık ve nefret söylemiyle dolu olduğu aşikardır. Metnin tümünde defalarca Helenizm’den, Türk işgalinden bahsedilmiş ve Kıbrıs bir Helen adası olarak lanse edilmiştir. Başpiskopos Yeorgios Paskalya açıklamasının tek bir satırında dahi Kıbrıslı Türklere yer vermemiş, barışçıl bir dil kullanmamıştır.

Üzülerek belirtmeliyim ki eğer ortada bir manipülasyon varsa, bu Medya Etik Kurulu açıklamasında yapılmıştır.

Üstelik Medya Etik Kurulu’nun ırkçılık ve nefret söylemiyle dolu bir açıklama yapan Başpiskopos Yeorgios’u değil, TAK’ı nefret söylemini beslemekte itham etmesi kabul edilebilir değildir. Mücadele edilmesi gereken nefret söylemi, Başpiskopos Yeorgios’a aittir. Türk Ajansı Kıbrıs’ın herhangi bir kesimi iyi, başka bir kesimi de kötü gösterme gibi bir misyonu veya amacı yoktur. Türk Ajansı Kıbrıs, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da haberleri yorumsuz ve objektif şekilde vermeye devam edecektir.

Bu çerçevede , Medya Etik Kurulu’nu, özellikle sistematik hale gelen Türk Ajansı Kıbrıs’a yönelik açıklamada bulunurken, adil ve objektif olmaya, komplo teorilerine itibar etmemeye ve 'etik' davranmaya davet ederim.”