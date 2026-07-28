Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs'taki ofisi, Genel Sekreter Antonio Guterres’in Kıbrıs ziyaretine hazır.

“BM Kıbrıs”ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler İyi Niyet Misyonu'nda geri sayım başladı” ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, ekiplerin, Genel Sekreter'in adadaki temaslarının sorunsuz şekilde gerçekleşmesini sağlamak için yoğun bir şekilde çalıştığı vurgulandı.

Bugün, Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín'in liderlerle ayrı ayrı iki ikili görüşme gerçekleştirmesinin ardından, şimdi Genel Sekreter'in ziyaretine ve bu ziyaretin sunacağı fırsata çevrildiği kaydedildi.

Paylaşımda, ara bölgedeki BM bayraklarının yenilendiği görülürken, Guterres'in liderlerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştireceği toplantı salonlarının son haline de yer verildi.

Guterres, yarın liderlerle ayrı ayrı görüşecek ve akşam yemeğinde iki liderle biraraya gelecek. Çarşamba günü ise ara bölgede iki lider ve heyetlerinin Guterres'la görüşmesi gerçekleşecek.