BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Kıbrıs ziyaretim sırasında birçok Kıbrıslıyı dinledim. Verdikleri mesaj netti: iş birliği, fırsatlar ve barışla şekillenen bir gelecek istiyorlar.” ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter, Kıbrıs’taki temaslarını tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabının paylaşımda bulundu.

Guterres, paylaşımda, “Kıbrıs ziyaretim sırasında birçok Kıbrıslıyı dinledim. Verdikleri mesaj açıktı: iş birliği, fırsatlar ve barışla şekillenen bir gelecek istiyorlar.” ifadelerini kullandı.

Guterres paylaşımında ayrıca, “BM, Kıbrıs mesleesinin diyalog, saygı ve iyi niyet temelinde bir çözüme ulaşmasına yönelik süreci destekleme konusundaki tam bağlılığını sürdürmektedir” dedi.