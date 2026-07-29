Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Güzelyurt Belediye Başkanı, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Eş Başkanı Mahmut Özçınar, gıda güvenliği ve iklim kriziyle mücadelede yerel yönetimlerin iş birliğinin şart olduğunu kaydetti.

Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Teşkilatın Çevre Komitesi Eş Başkanı da olan Özçınar, UCLG-MEWA tarafından Konya’da düzenlenen İnovasyon ve Gıda Sistemleri Forumu kapsamındaki Gıda ve Tarım Çalışma Grubu toplantısında konuşma yaptı.

Özçınar, kentlerin geleceğini, toplumların iklim krizine karşı dayanıklılığını, doğal kaynakların korunmasını değerlendirmek üzere bir araya geldikleri toplantıda, yerel yönetimlerin bu alandaki sorumluluğunun her zamankinden daha görünür ve daha önemli hâle geldiğine dikkat çekti.

İklim değişikliği, su kıtlığı ve gıda güvenliği gibi küresel sorunlarla hiçbir şehir ve belediyenin tek başına mücadele edemeyeceğini vurgulayan Özçınar, teşkilat çatısı altında oluşturulan Gıda ve Tarım Çalışma Grubu’nun, belediyeler arasında deneyim paylaşımını artıran, iyi uygulama örneklerini görünür kılan ve ortak projelerin geliştirilmesine zemin hazırlayan bir platform olduğunu kaydetti.

-“Gıdaya erişimi kolaylaştıran politikalar geliştirmek zorundayız”

Yerel yönetimler olarak üreticiyi destekleyen, doğal kaynakları koruyan, suyun verimli kullanımını teşvik eden, gıda israfını azaltan, yerel üretimi güçlendiren ve vatandaşların sağlıklı, güvenilir gıdaya erişimini kolaylaştıran politikalar geliştirmek zorunda olduklarını belirten Özçınar, şöyle devam etti:

“Bu noktada temsil etmekten gurur duyduğum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Güzelyurt Belediyesi, ülkemizin en verimli tarım ovalarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Güzelyurt, yalnızca Kuzey Kıbrıs’ın değil, Doğu Akdeniz’in de önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir.”

Özellikle narenciye üretimiyle uluslararası düzeyde tanınan Güzelyurt’un, portakal, mandalina, limon ve greyfurt başta olmak üzere kaliteli üretimiyle yıllardır ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını ifade eden Özçınar, “Bunun yanında sebze üretimi, seracılık faaliyetleri ve tarımsal çeşitliliğiyle de bölgesel gıda güvenliğinde stratejik bir rol üstlenmektedir.” dedi.

Tarımın, Güzelyurt için yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, kültürel kimliğin, sosyal yaşamın ve yerel kalkınma anlayışının temel yapı taşlarından biri olduğunu kaydeden Özçınar, Güzelyurt Belediyesi olarak bu mirası koruyabilmek adına çevresel sürdürülebilirliği esas alan projeler geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Özçınar, tarımsal alanların korunması, yeşil alanların artırılması, çevre bilincinin yaygınlaştırılması, atık yönetiminin geliştirilmesi ve iklim değişikliğine uyum sağlayacak uygulamaların desteklenmesinin öncelikli çalışma alanları arasında yer aldığını ifade etti.

Yerel yönetimler olarak birbirlerinden öğrenecekleri çok şey olduğuna inanç belirten Özçınar, “Akıllı tarım uygulamaları, su yönetimi, iklim dostu üretim modelleri, döngüsel ekonomi, kırsal kalkınma ve gıda israfının azaltılması gibi alanlarda kurulacak uluslararası iş birlikleri bölgemizin geleceğine önemli katkılar sağlayacaktır.” dedi.