Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin önemli kahramanlarından, Kıbrıs Türk ekonomi ve Ticari hayatında kurduğu şirketlerle, yaptığı ithalat, ihracat ve üretimle gönüllerde taht kurmuş Birinci ailesinin babası ve Birinci Holding’in kurucusu Tekin Birinci’yi bugün kaybettik.

O yüreği aile sevgisi, insan sevgisi, ülke sevgisi ile dolu örnek bir kişilikti. Henüz çocuk yaşlarında Baf’ın Esentepe (Aynikola) köyünden atıldığı yaşam mücadelesi yolunda önüne çıkan bütün engelleri aşarak ilerlemesini sürdürdü.

İnsan olmanın, yokluğun, yoksulluğun değerini çok iyi bildi.

Yaşamının yön vericisi hep bu değerler oldu.

Henüz 13 yaşında atıldığı meslek yaşamından itibaren, disiplin ve başarıyı kendisine şiar edindi.

Bu çerçevede adım adım ilerledi, ticaret yaşamında tüm ada genelinde büyük başarılara imza attı. Dürüstlüğü ve güvenirliliği ile Rum’u Türkü, İngiliz’i herkesin takdirini topladı.

Tüm bunları yaparken içindeki vatan sevgisini her şeyden ayrı tuttu.

Girdiği Türk Mukavemet Teşkilatı’nda çok kritik görevler üstlendi. Varoluş mücadelesinde büyük kahramanlıklara imza attı. Kıbrıs Türk halkı Rum saldırıları altında deyim yerinde ise çaresiz denecek noktaya geldiğinde, arkadaşları ile birlikte ölümü göze alarak ve hiçe sayarak Türkiye’den Erenköy’e gönderilen silahları vatanın kurtuluşu adına adanın her yerine taşıdı.

Ticari yaşamında da Birinci Holding’i kurarak Kıbrıs Türk halkının ekonomisinin gelişmesine çok büyük katkılar sağladı.

Bu dönemde de toplumsal değerleri hep ön planda tuttu, vatanı uğruna, polise, askere, eğitime ciddi destekler verdi. İhtiyaçlı insanlara hep kapısını ve gönlünü açık tuttu. Bu şekilde de binlerce insanın yaşamına dokunmanın huzurunu yaşadı hayatı boyunca.

Kıbrıs Türkü işte bugün bu büyük değeri, Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci’nin Babası Tekin Birinci’yi kaybetti

Tekin Birinci’nin ölümü ailesi, Birinci Global Şirketi, Kıbrıs Türk halkı ve iş dünyası arasında büyük üzüntü yarattı.

Tekin Birinci'nin cenazesi cuma günü Lefkoşa Kabristanlığı'ndaki İsmail Safa Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip düzenlenecek cenaze töreni sonrası toprağa verilecektir.