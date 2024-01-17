Yerli teknoloji firmalarının haberleşme teknolojileri ve yerel ekonomiye katkıları, fiber altyapının önemi ve KKTC üniversitelerinin bilişim sektörüyle iş birliği fırsatlarının ele alınacağı KKTC Haberleşme Teknolojileri Zirvesi bugün Lefkoşa Concorde Tower Hotel’de yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurulu (BTHK) himayelerinde Kıbrıs Girişimcilik ve Teknoloji Yatırım Derneği (GİTYAD) ve Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) organizatörlüğünde düzenlenen zirvenin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan zirve, “Fiber Altyapının Önemi ve KKTC Ekonomisine Katkıları”, “KKTC Üniversitelerinin Bilişim Sektörüne İnsan Kaynağı Katkısı ve İş Birliği Fırsatları” ve “Yerli Teknoloji Firmalarının Haberleşme Teknolojileri Ekosistemine ve Yerel Ekonomiye Katkıları” konulu panellerle devam etti.

-Güngör

Zirvede ilk konuşmayı GİTYAD Yönetim Kurulu Üyesi Temel Güngör yaptı. Pandemi döneminde en hızlı büyüyen sektörün yazılım sektörü olduğunu belirten Güngör, yatırımcıların Kıbrıs’a duyduğu ilgiden de bahsetti.

GİTYAD olarak girişimcilik ruhunun aşılandırılması, yol gösterme ve ticaretleştirme başlıkları altında çalışmalar yürüttüklerini bildiren Güngör, bu başlıklar altındaki çalışmalarını ve hedeflerini de aktardı.

Güngör konuşmasında, BRT Müdürü Meryem Özkurt’a kendilerine BRT ekranlarında sağladığı imkanlar için teşekkür etti.

-Şeker

ExpoHIS Genel Müdür Yardımcısı Soner Şeker konuşmasında, ExpoHIS’in bir fuarcılık firması olduğunu ve bundan 5 yıl önce düzenlemeye başladıkları teknoloji fuarının en önemli projelerinden biri olduğunu belirtti.

Uluslararası fuarların önemini anlatan Şeker, mobil uygulama festivali olan Mobilefesti büyütmek istediklerini vurguladı. Şeker, Kuzey Kıbrıs’ta ve Türkiye’de düzenlenen bir fuarların uzun vadede ekonomiye katkı sağlayacağına inanç da belirtti.

-Mustafa Yaman

HTK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yaman ise konuşmasına, zirvenin yapılmasına destek olanlara ve sponsorlara teşekkür ederek başladı.

Haberleşme teknolojilerinin dünyanın en hızlı gelişen sektörü olduğunu kaydeden Yaman, sektörün modern toplumlar için kritik bir rol oynadığını, büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Şeker, sektördeki ilerlemenin toplumların gelişimine, ekonomiye, güvenliğe ve daha birçok alanda önemli katkılar sunduğunu da anlattı.

Yaman, HTK’nın hedefi faaliyet ve sektöre katkılarından da bahsederek, zirvenin sektöre katkı sağlayacağına inandığını belirtti.