Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, İthal ürünlerden REE Tic. Cahide Kılıç’a ait sivri biberde, yerli ürünlerden ise Adem Çil’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, REE Tic. Cahide Kılıç’a ait sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün firmanın isteği üzerine imha edildiği, Tatlısu köyü sakini Adem Çil’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı da ürünün hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, haftalık gıda denetim sonuçları çerçevesinde, 14-20 Haziran tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numunelerin, Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildiği belirtildi.

İthal ürünlerden alınan 29 numunenin 28’inin temiz çıktığı, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 1 numuneye rastlandığı kaydedilen açıklamada, REE Tic. Cahide Kılıç’a ait sivri biber de limit üstü bitki koruma ürünün tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildiği kaydedildi.

Yerli ürünlerden alınan 7 numunenin 6’sının temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 numuneye rastlandığı kaydedilen açıklamada, Tatlısu köyü sakini Adem Çil’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu belirtildi.